Kinder lernen freiwillig in der Schule

Sekundarschule nimmt an Landesprogramm teil

Schöppingen

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Zum ersten Mal sitzen in Ferien Schülerinnen und Schüler in der Sekundarschule Horstmar-Schöppingen und lernen. Die Schule nimmt am vom Bund unterstützten Landesprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ teil.

Von Rupert Joemannund