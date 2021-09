Kinder- und Jugendarbeit: Startschuss für inhaltliche Arbeit

Für Ralf Marpert (CDU) ist der Beschluss „der Startschuss für die inhaltliche Arbeit“. Nach einer ausführlichen Diskussion legte der Gemeinderat die Eckpunkte für das Handeln der Verwaltung in Bezug auf die Offene Kinder- und Jugendarbeit fest.

Die Gemeinde soll sich um die Übernahme des Jugendheim-Gebäudes von der katholischen Kirchengemeinde St. Bricitus bemühen. So sieht es ein Beschluss des Gemeinderats vor.

Der Gemeinderat votierte am Montag einstimmig für einen CDU-Vorschlag: So wird die Verwaltung beauftragt, mit der Evangelischen Jugendhilfe einen Vertrag über die Übernahme und Leitung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) auszuarbeiten. „Um ein Mitbestimmungsrecht zu haben, soll ein Beirat, bestehend aus Vertretern der Vereine, Fraktionen sowie der Verwaltung, integriert werden“, heißt es in dem Beschlussvorschlag.