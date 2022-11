Kirchengemeinde stellt Heizen ein

Wer in die Schöppinger Kirchen will, sollte sich warm anziehen. Die Gemeinde St. Brictius hat das Heizen weitestgehend eingestellt. Das teilte die Gemeinde jetzt mit. Das Bistum Münster hatte die Pfarreien angewiesen, aufgrund der steigenden Kosten für Heizöl und Gas die Heiztemperaturen für die Kirchengebäude zu senken. Zwei Richtwerte legt die Kirchengemeinde zugrunde. Die Temperatur in den Kirchen St. Brictius, St. Mariä Geburt und St. Antonius soll nicht fünf Grad Celsius unterschreiten und die Luftfeuchtigkeit soll bei etwa 70 Prozent liegen. Bei der Luftfeuchtigkeit gehe es auch um die Kunstwerke, die nicht beschädigt werden sollen. Liegt die Luftfeuchtigkeit höher, werden die Türen geöffnet. Dadurch wird es allerdings kälter.“

„Die Menschen sollten sich wärmer anziehen“, sagt Pfarrer Thomas Diedershagen. Mehr bleibt ihm und den Gläubigen auch nicht übrig. Eine Woche lang gilt die neue Regelung nun. „Die Leute kommen weiterhin“, sagt Diedershagen. Einzig der Platz an der Orgel wird mit einem Heizstrahler warm gehalten.Es habe im Vorfeld Befürchtungen gegeben, die Besucherzahlen bei den Messen würden sinken. Thomas Diedershagen räumt allerdings ein, dass es derzeit noch relativ warm sei. Er wisse nicht, was passiere, wenn es draußen und somit auch in den Kirchen kälter werde.

Um die Menschen nicht unnötig im Kalten sitzen zu lassen, hat die Kirchengemeinde die Alltagsmessen verlegt. So finden diese nun in Schöppingen in der Alten Küsterei und in Eggerode in der Gnadenkapelle statt. Diese können besser beheizt werden.In der Alten Küsterei wurde extra ein mobiler Altar aufgebaut. Auf ihm stehen zwei Kerzen. Zudem gibt es einen Lesepult aus Holz. „Das ist wie eine kleine Kapelle“, sagt Pfarrer Diedershagen. Durch eine Trennwand kann der Altarbereich vom restlichen Raum im Erdgeschoss getrennt werden, sodass auch andere Veranstaltungen weiterhin in der Alten Küsterei stattfinden können. Kelch, Gebetbuch und andere Gegenstände für die Messe sind in einer Box verstaut.

Bis auf Weiteres gilt zunächst folgende Regelung: In Schöppingen finden die Alltagsmessen außer donnerstags in der Alten Küsterei statt, die Messen an den Wochenenden bleiben in der St.-Brictius-Kirche. In Eggerode werden die Alltagsgottesdienste in der Gnadenkapelle gefeiert, die Gottesdienste am Wochenende in der Kirche St. Mariä Geburt. In Gemen werden die Gottesdienste weiterhin in der St.-Antonius-Kirche gefeiert. Gottesdienste in der Woche, bei denen mit einer höheren Beteiligung zu rechnen ist, wie zum Beispiel Beerdigungen, Sechswochenseelenämter, werden in der jeweiligen Kirche gefeiert.