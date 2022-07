Kleiner wird mehr gefragt

In Schöppingen entstehen mehr kleinere Wohnungen

Schöppingen

Die Zahl der Wohnungen in Schöppingen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Gleichzeitig ist die Anzahl der Räume je Wohnung geringer. Dabei gibt es aber Unterschiede.Im vergangenen Jahrzehnt ist die Zahl der Wohnungen in Schöppingen deutlich gestiegen. Das geht aus einer aktuell veröffentlichten Statistik des Landesbetriebs IT-NRW hervor.

Von Rupert Joemann