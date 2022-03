Kunde enttäuscht: Post reagiert nicht

Thomas Roters weiß nicht, was er machen soll. Der Eggeroder, Geschäftsführer der K&R GmbH in Metelen, wartet darauf, dass rund 15 Briefe und ein Paket, die Mitarbeiterin Angelika Heinker am Dienstag in der Schöppinger Postfiliale aufgegeben hat, endlich zugestellt werden. Seit Mittwoch ist die Filiale allerdings geschlossen (die WN berichteten). Der Sendestatus zeige immer noch „eingeliefert“ an, so Roters.

Thomas Roters weiß nicht, was er machen soll. Der Eggeroder, Geschäftsführer der K&R GmbH in Metelen, wartet darauf, dass rund 15 Briefe und ein Paket, die Mitarbeiterin Angelika Heinker am Dienstag in der Schöppinger Postfiliale aufgegeben hat, endlich zugestellt werden. Seit Mittwoch ist die Filiale allerdings geschlossen (die WN berichteten). Der Sendestatus zeige immer noch „eingeliefert“ an, so Roters.

MEHR ZUM THEMA „Vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich“ Post schließt Filiale an der Wallstraße

Er hat eine Einzelanfertigung für eine Treppe im Wert von einigen Hundert Euro verschickt, ohne dass die Sendung bisher beim Empfänger angekommen ist. Jetzt überlegt Roters, ob er das Stück noch einmal anfertigt. Thomas Roters geht es dabei nicht um den Wert, sondern wie seine Firma beziehungsweise seine Mitarbeiterin Angelika Heinker von den Institutionen alleine gelassen worden sei. Auch sei ja nicht nur seine Firma betroffen. „Da hat alles noch vollgestanden mit Paketen“, hat Angelika Heinker am Dienstag gesehen.

Verwundert zeigen sich die beiden auch davon, dass auf dem Zettel an der Tür als Schließungsdatum „ab 15. März“ steht, obwohl am Dienstag, dem 15. März, die Filiale noch aufhatte.

Von ihrer Kritik nehmen die beiden die Gemeindeverwaltung Schöppingen aus. „Die Gemeinde ist die einzige, die sich gekümmert hat“, sagt Thomas Roters. Da die Postfiliale jedoch nicht im Verantwortungsbereich der Kommune liegt, ist die Einflussmöglichkeit gering.

Enttäuscht zeigen sich Roters und Heinker hingegen von der Post. „Wir nehmen extra DHL, damit die Lieferung ein, zwei Tage nach Abgabe beim Kunden ist“, erklärt Roters. Der gelernte Schreiner zeigt Verständnis dafür, dass während der Corona-Pandemie es manchmal etwas länger dauere. Jetzt weiß er aber gar nicht, wie es weitergeht. Und die Post reagiert nicht.

„Der DHL-Mitarbeiter hat meine Daten aufgenommen und wollte sich melden“, sagt Angelika Heinker. Das ist aber bis Freitagmittag noch nicht geschehen.

Unzufrieden sind die beiden auch mit dem lapidaren Hinweis der Polizei in Ahaus, der Bezirksbeamte in Schöppingen sei erst am Montag wieder erreichbar.

„Alle Pakete und Briefe sind mittlerweile weg“, versichert Lukas Pracht, Betreiber der Postfiliale. Eigentlich, so Pracht, sollten die Pakete und Briefe Montagmittag abgeholt werden. Das geschah nicht. Auch am Dienstag, als Pracht noch Inventur machte, seien die Sendungen nicht abgeholt worden, weshalb er sie am Mittwoch selbst weggebracht habe.

Die Filiale sei aus wirtschaftlichen Gründen zugemacht worden. Pracht: „Wenn es nicht mehr geht, muss man die Notbremse ziehen.“ In der Filiale habe es neben der Post kein weiteres Sortiment gegeben, was das Geschäft erschwere. Seine Hoffnung auf einen anderen Standort, weg von der Wallstraße hin zur Hauptstraße, habe sich zudem zerschlagen.