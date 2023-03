Künstlerin zeigt Gemälde und Skulpturen

Hobbykünstlerin Christa Henrichmann stellt demnächst im Café Eiszeit ihre Werke aus. Für die ehemalige Lehrerin ist Schöppingen kein ganz unbekanntes Terrain. Es gibt wieder was zu sehen in der Eiszeit. Mit der Öffnung des Cafés Eiszeit am Samstag, 11. März, wird auch wieder eine Hobbykünstlerin in den Räumen des Cafés ausstellen.

