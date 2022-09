Lackierte Igel in Schöppingen: Peta erhöht die Belohnung

Die angesprühten Igel in Schöppingen beschäftigen weiter die Tierschutzorganisation Peta. Der Verein mit Sitz in Stuttgart hat die Belohnung zur Ergreifung der Täterin oder des Täters verdoppelt.

Zuletzt war der dritte farbig lackierte Igel in Schöppingen aufgetaucht. Daraufhin haben die Stuttgarter Tierschützer, die sich gegen jede Form von Tierhaltung einsetzen, am Mittwoch die bisher ausgelobte Belohnung in Höhe von 500 Euro auf nunmehr 1000 Euro verdoppelt. Auch der Schöppinger Tierschutzverein Tiere in Not hat eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt.