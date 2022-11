Landwirt muss kräftig zahlen

Der Schaden geht in die Tausende. Verantwortlich dafür soll ein Landwirt aus Schöppingen (66) sein. Eigenmächtig soll dieser an 15 Eichen Hand angelegt haben. Wie genau das alles abgelaufen ist? Bleibt unklar. Sicher ist: Das Amtsgericht verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe. Der legte Berufung ein.

Passiert ist es Ende August 2021. Entlang eines Ackers am Kreisverkehr südwestlich von Eggerode, wo sich am Gasthaus Küper die K 37 und K 62 treffen, wurden 15 Eichen des Kreises Borken stümperhaft und zur falschen Jahreszeit beschnitten. Der Schaden geht in die Tausende. Verantwortlich dafür soll ein Landwirt aus Schöppingen (66) sein. Eigenmächtig soll dieser an den Bäumen Hand angelegt haben. Wie genau das alles abgelaufen ist und wo der Schlagabraum hinkam, ist bis heute unklar.