Lange Schlange schon vor acht Uhr früh: Aldi endlich zurück in Schöppingen

Die Einkaufswagen-Reihe vor dem neuen Aldi in Schöppingen am Mittwochmorgen (27. Juli) war lang. Schon vor der offiziellen Neueröffnung reihten sich zahlreiche Kundinnen und Kunden in die Schlage ein, die locker 50 Meter bis an die Längsseite des frisch umgebauten Ladens ging.Um Punkt acht Uhr schnitt dann die Filialleiterin Jaqueline Lorenz das Falterband mit dem Firmenlogo durch und eröffnete unter Applaus den neuen Markt, der von 800 auf 1000 Quadratmeter wuchs. Eine Warnung gab sie den Kunden jedoch noch mit auf den Weg: „Wir wären nicht Aldi, wenn ich ihnen nicht mitteilen müsste: Wir haben schon wieder alles umgestellt“.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch