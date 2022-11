Polizei geht von einer Serie aus

Das vom Lkw ausgehende Feuer hat auch den Schuppen am Sportplatz des SV Eggerode in Mitleidenschaft gezogen.

Die Fakten sind wenig beruhigend. Vier Mal hat es in jüngster Vergangenheit in Eggerode und Schöppingen gebrannt. Dabei ist der Schaden immer größer geworden. Beim letzten Brand am Dienstagabend, bei dem ein an der Straße neben dem Eggeroder Sportplatz parkender Lkw in Flammen stand, geht die Schadenshöhe in den sechsstelligen Bereich.