Marienfestwoche soll Besucher inspirieren

Am Samstag beginnt die Marienfestwoche in Eggerode. Unter dem Leitgedanken „Atme in uns, Heiliger Geist“ feiern vom 4. bis 12. September verschiedene Gastprediger der Bistümer Köln und Münster die Gottesdienste mit den den Besuchern und Besucherinnen der Kirchengemeinde feiern.

Am Montag kommt Diakon Wilfried Koch (Köln), am Dienstag Abt Andreas Werner (Gerleve), am Mittwoch Kaplan Sebastian Frye (Oelde), am Donnerstag Pfarrer Stefan Hörstrup (Ochtrup) und am Freitag Dr. Marc Röbel (Cloppenburg-Stapelfeld).

Die Marienfestwoche startet am Samstag um 21 Uhr in der stimmungsvoll erleuchteten Kirche mit dem Gebetsabend „Light my fire“. Kirchenmusikerin Christa Teltenkötter spielt dabei mit einer kleinen Band neue geistliche Musik. Pfarrer Hanno Rother aus Recklinghausen, der vielen aus seiner Zeit als Burgkaplan auf der Jugendburg Gemen bekannt ist, wird in einem persönlichen Glaubenszeugnis von seiner Gottsuche und Begegnung sprechen. Der Abend endet mit einem persönlichen Einzelsegen.

Von Montag bis Freitag gibt es um 8 Uhr ein Morgenlob mit Pfarrer Christoph Backhaus, um 15 Uhr die Pilgermesse (am Donnerstag um 19 Uhr) und um 18 Uhr ein Abendlob, das von Pastoralreferentin Stefanie Eißing vorbereitet wird.

Die einzelnen Tage sind bestimmten Gruppierungen zugeordnet. So sind am Montag die Senioren, am Dienstag die Grundschulen, am Donnerstag die Vereine, Verbände und Gruppierungen und am Freitag die Kranken ganz besonders zu den Messen eingeladen.

Am 11. September erwartet die Wallfahrtsgemeinde die Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen aus dem Bistum Münster zur großen Einfahrt auf den Marienplatz und anschließender Messfeier am Freialtar.

Der 13. September ist Höhe- und Schlusspunkt der Marienfestwoche. Um 15 Uhr feiert Weihbischof Matthias König aus Paderborn mit den Pilgerinnen und Pilgern die feierliche Messe bei gutem Wetter am Freialtar. Sie wird vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Schöppingen mitgestaltet.

Alle Haupt- und Ehrenamtlichen, besonders die Wallfahrtsgilde Eggerode und die Schützenbruderschaft St. Marien, freuen sich, viele Besucherinnen und Besucher zu einer inspirierenden Festwoche in Eggerode begrüßen zu können.

In der Kirche finden etwa 70 Besucher, am Freialtar etwa 200 Besucher Platz.

Flyer liegen in den Kirchen zum Mitnehmen aus. Das Programm ist auch auf der Homepage des Wallfahrtsorts einzusehen. Weitere Informationen gibt es beim Wallfahrtsassistenten Uwe van de Loo unter 02545 9998115.