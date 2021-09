Mehr Todesfälle als Geburten

Sowohl die Zahl der Babys als auch der Verstorbenen nimmt in den vergangenen Jahren zu

Schöppingen

Die Einwohnerzahl in der Gemeinde Schöppingen könnte – ohne neue Baugebiete – in nächster Zeit schrumpfen. Darauf deuten zumindest Zahlen des Landesamts IT-NRW hin. In den vergangenen Jahren sind jährlich überwiegend mehr Schöppinger gestorben als Babys geboren worden.

