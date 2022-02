Mini-Konvent ist verlassen

Eggerode

Knapp 19 Jahre prägten sie die Pfarrgemeinde mit: die Schwestern des Katharinenordens. Am vergangenen Sonntag verabschiedete sich Schwester Imelda als letzte verbliebene Nonne nach dem Sonntagsgottesdienst in einer Abschiedsfeier in der Marienkirche von den Mitgliedern der Pfarrgemeinde.

-fry-