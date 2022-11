Mutmaßlicher Brandstifter gefasst

Seit Ende Oktober 2022 kam es in Schöppingen und Umgebung zu mehreren Brandstiftungen. Zum größten Teil waren Kraftfahrzeuge davon betroffen.

Menschen wurden durch die Inbrandsetzungen nicht gefährdet. Zivile und uniformierte Beamte der Kreispolizeibehörde Borken haben am frühen Samstagmorgen einen 22-jährigen Beckumer gestellt. Gegen 2:20 Uhr bemerkten die Beamten den Verdächtigen auf einem Garagenhof an der Leerer Straße in Schöppingen und überraschten ihn dabei, wie er einen Personenwagen anzündete.

Die eingesetzten Kräfte konnten den Mann vorläufig festnehmen und den Brand löschen. Die weiteren Ermittlungen dauern an, so die Polizei.

Den Täter, einen 22-jährigen aus Beckum der in Schöppingen wohnt, nahmen sie vorläufig fest. Er steht im dringenden Verdacht, auch für die weiteren Brände in der jüngsten Vergangenheit verantwortlich zu sein. Näheres müssen aber erst die Ermittlungen ergeben. Die Staatsanwaltschaft hat am Samstag einen Antrag auf Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen gestellt, der zuständige Richter des Amtsgericht folgte diesem, der 22-Jährige wurde inhaftiert. Das teilte die Polizei am Sonntag auf Anfrage der Redaktion mit.