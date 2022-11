Mutmaßlicher Brandstifter ist gefasst

Schon wieder Brandstiftung in Schöppingen: Lieferwagen an der Feuerstiege geht in Flammen auf

Schöppingen

Die Brandserie in Schöppingen geht weiter. In der Nacht zum Donnerstag stand an der Feuerstiege ein Lieferwagen in Flammen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Von Stefan Grothues