Nährstoffe vom Wertstoffhof

Dort informierten Mitarbeiter der Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland rund um die Themen Bioabfall, Biotonne und Kompost, wie es in einer Mitteilung der EGW heißt.

Tatkräftige Unterstützung gab es zudem von Christoph Giesel und Noel Struck von der Gemeinde Schöppingen. Nachdem die EGW Anfang des Jahres den Betrieb des Wertstoffhofs übernommen hatte, hat sich auch die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der kreisangehörigen EGW intensiviert.

Neben Tipps für die Verwendung von Kompost im Garten machte die EGW darauf aufmerksam, dass kein Plastik oder sonstige Fremdstoffe über die Biotonne entsorgt werden sollten. Viele Bürger kamen mit Autoanhängern und nahmen für ihren Garten losen Kompost mit.

„Unser zertifizierter Kompost liefert den Pflanzen und dem Rasen nach dem Winter die richtigen Nährstoffe und ist gut für ein üppiges und gesundes Wachstum aller Pflanzen“, so Anna Lange, Mitarbeiterin der EGW. „Mit der Aktion erhoffen wir uns zudem, dass die Bürger weiterhin viel Bioabfall über die Biotonne sammeln, der frei von Plastik, Glas und sonstigen Fremdstoffen ist und es auch zukünftig diejenigen richtig machen, die es mit der Sortierung bislang noch nicht so genau genommen haben“, so Noel Struck, Abfallberater der Gemeinde Schöppingen.

Sowohl die EGW als auch die Gemeindeverwaltung sind sich sicher: Der Erfolg dieser Kompostaktion spricht dafür, dass diese Aktion auf dem Wertstoffhof wiederholt werden sollte.