Neue Anzeigentafel

Die Premiere hat die neue elektronische Anzeigentafel im Vechtestadion bereits hinter sich. Am Freitagnachmittag dankte Lothar Zurholt, Vorsitzender des ASC Schöppingen, dem Volksbank-Niederlassungsleiter Reinhold Wellers für eine 2500-Euro-Spende des Bank. Insgesamt hat die Anzeigentafel rund 3700 Euro gekostet.

Die Spende war für das 75-jährige Bestehen des ASC Schöppingen im Jahr 2020 vorgesehen. Wegen der Corona-Pandemie fand bisher keine Jubiläumsfeier statt.

Die soll am 27. August nachgeholt werden. Dann ist ein Familientag mit gemütlichem Abschluss vorgesehen. Anstatt einer Festschrift erstellt der Verein ein Sticker-Album. Dafür erfolgt am 20. und 21. Mai ein Fototermin.

Der Volkslauf wird am 26. Mai ausgetragen. Die Jahreshauptversammlung findet am 2. September statt. Der Club beteiligt sich am heute am Umwelttag. ASC-Mitglieder, die mithelfen wollen, das Vechtestadion auf Vordermann zu bringen, werden gebeten, um 9 Uhr am Sportplatz zu sein.