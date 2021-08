Neue Spitze für den Fernmeldeturm

Da die Technik am Fernmeldeturm nicht mehr dem neuesten Stand entspricht, kam es am Schöppinger Berg zum Hubschraubereinsatz. Der lieferte Arbeitsmaterial aus der Luft.

Nach kurzem Zwischenstopp auf der Wiese startete der Hubschrauber in Richtung des in unmittelbarer Nähe stehenden Fernmeldeturmes und verharrte dort in der Luft einige Zeit, bis er wieder mit schwerer Last am langen Seil zum Aufstiegsort zurückkam. Es war ein Antennenmast.