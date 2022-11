Nie wirklich entschädigt worden

Schöppingen

Am Mittwoch jährt sich die Reichspogromnacht zum 84. Mal. Am 9. November 1938 wurden in Deutschland Synagogen in Brand gesetzt, Häuser jüdischer Familien zerstört. Spätestens zu dem Zeitpunkt war jedem klar, dass es eine Zukunft für Juden in Deutschland nicht mehr geben wird. Wer konnte, floh schnellstmöglich ins Ausland.

Von Matthias Frye