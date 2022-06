Oft bis an die Grenze gegangen

Schwester Imelda war 19 Jahre in der Wallfahrts- und Gemeindeseelsorge in Eggerode tätig. Die beliebte Katharinenschwester ist kürzlich im Alter von 80 Jahren in Xanten verstorben.

In den frühen Morgenstunden des 19. Juni verstarb Schwester Imelda im Xantener Krankenhaus. Die als Maria Elisabeth Steinke am 14. Mai 1942 in Perwitten/Lays (pl. Łajsy) im damaligen Landkreis Braunsberg in der Provinz Ostpreußen geborene Katharinenschwester war in den vergangenen 19 Jahren in der Wallfahrts- und Gemeindeseelsorge in Eggerode tätig.