Ordensschwestern aus Benin stellen sich vor

Am dritten Advent wurden die Schwestern vom Orden der „Töchter von Pater Pio“ offiziell in der Kirchengemeinde St. Brictius in der Eggeroder Kirche St. Mariä Geburt empfangen. Seit zwei Wochen bewohnen sie nun den Kleinst-Konvent in Eggerode.

Es klang für den einen oder anderen Kirchenbesucher schon ein wenig merkwürdig, als Trommel- und Glockenrhythmen das klassische Orgelspiel zum Eingangslied „Wir sagen euch an den lieben Advent“ unterstützten. So mancher schaute mit einem Schmunzeln im Gesicht in Richtung Orgel und Trommelensemble. Aber das sollte es auch. Denn an diesem dritten Advent wurden die Schwestern vom Orden der „Töchter von Pater Pio“ offiziell in der Kirchengemeinde St. Brictius im Rahmen eines Gottesdienstes in der Eggeroder Kirche St. Mariä Geburt empfangen.