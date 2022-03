Osterfeuer können angemeldet werden

In diesem Jahr können traditionelle Oster- und Brauchtumsfeuer wieder stattfinden. Die Gemeinde Schöppingen nimmt anlässlich der anstehenden Osterfeiertage daher wieder Anmeldungen von Osterfeuern entgegen.

Osterfeuer sind in diesem Jahr wieder erlaubt.

Nicht zuletzt aus Umweltschutzgründen achte die Gemeinde Schöppingen jedoch sowohl in diesem Jahr als auch in Zukunft verstärkt auf die Einhaltung der folgenden grundlegenden Voraussetzungen, sagt Fachbereichsleiter Fabian Wellers: Brauchtumsfeuer sind vor ihrer Durchführung bei der örtlichen Ordnungsbehörde anzuzeigen. Brauchtumsfeuer sind Feuer, deren Zweck nicht darauf gerichtet ist, pflanzliche Abfälle durch schlichtes Verbrennen zu beseitigen, sondern der Brauchtumspflege dienen.

Private Osterfeuer sind verboten

Sie sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass eine in der Ortsgemeinschaft verankerte Glaubensgemeinschaft, Organisation oder ein Verein das Feuer unter dem Gesichtspunkt der Brauchtumspflege ausrichtet und es im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung für jedermann zugänglich ist. Hierzu gehören klassischerweise Osterfeuer. Insbesondere gilt: Die Durchführung nichtöffentlicher „privater“ Osterfeuer ist nicht zulässig. Die Anmeldungen zulässiger Osterfeuer werden unter Angabe der notwendigen Informationen im Ordnungsamt der Gemeinde Schöppingen entgegengenommen. Ansprechpartner dort ist Dietrich Jansen, er ist unter 02555 8827 oder per E-Mail an dietrich.jansen@schoeppingen.de erreichbar.