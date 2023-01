Pfarrgemeinde St. Brictius blickt voraus auf 2023

Die Tische festlich dekoriert, das Kraftwerk hell weiß erleuchtet. Zum ersten Mal nach Corona lud die Pfarrgemeinde St. Brictius wieder zum Neujahrsempfang in die Kulturhalle ein. Rund 60 haupt- und ehrenamtliche Personen aus allen drei Gemeindeteilen waren der Einladung im Anschluss an die Abendmesse in Schöppingen gefolgt.



Pfarrer Thomas Diedershagen sprach am Rednerpult als Erster und begrüßte alle Anwesenden, besonders die Schwestern der „Töchter von Pater Pio“ aus Benin, die seit einigen Monaten den verwaisten Minikonvent in Eggerode bewohnen. Diedershagen zeigte sich erfreut, dass sich wieder gemeinsam getroffen werden kann, und bedankte sich bei allen für ihre Dienste und ihr Engagement im kirchlichen Gemeindeleben. Zugleich kündigte er bereits hohen Besuch im Wallfahrtsort Eggerode an: Bischof Felix Genn zur Wallfahrtseröffnung am 1. Mai sowie Bischof Wolfgang Ipolt (Bistum Görlitz) am Festsonntag am 10. September.

Menschliche Hybris

Den Corona-Lockdown aufgreifend, las Pfarreiratsmitglied Maria Marpert den fiktiven Brief der „Absenderin“ Corona Covid 19 aus einer Kirchenzeitungsausgabe auf Platt vor, der zum Nachdenken anregte. Covid habe der Menschheit gezeigt, wie schnell zerbrechlich die menschliche Hybris und der Glaube an „immer höher, schneller, weiter“ sind. Und auch jetzt sollten sich die Menschen nicht zu sicher fühlen. Sie könne jederzeit wiederkommen.



Pfarreiratsvorsitzende Anita Meickmann blickte auf die vergangenen Jahre zurück, die zunächst für geschlossene Kirchen, dann für vorsichtige Veranstaltungen mit Abstand gesorgt hätten. Sie verwies auf besondere Ereignisse im vergangenen Jahr, die einerseits nun endlich stattfinden konnten, wie zum Beispiel Agapefeiern, die Orgelweihe in Gemen, das Kino am Freialtar oder die Bibelrucksacktour und das gemeinsame Liedersingen des Brictius-Chores. Andererseits seien neue und bewährte Aktionen durch die aktuelle Lage verstärkt in den Fokus gerückt, so etwa das Friedensgebet anlässlich der Kriegshandlungen in der Ukraine wie auch die Weihnachtspäckchen-Aktion für die Ahauser Tafeln. Am Ende bedankte sich die Vorsitzende unter anderem bei allen Beteiligten der Sternsinger-Aktion, die ein stolzes Ergebnis von über 14 000 Euro eingebracht habe.

50 Jahre Zeltlager Eggerode

Auf den Rückblick folgte ein Ausblick: Hier hob sie wegen ihrer zukunftsweisenden Wichtigkeit die Jahreshauptversammlungen der drei Frauengemeinschaften hervor. Auch der Ostergarten (19. März bis 11. April) stünde in der Fasten- und Osterzeit wieder an, für den noch mehrere Helfer gesucht würden, sowie die gemeinsame Pfarrwallfahrt der Gemeinde nach Billerbeck im Sommer. Ebenso erwähnte sie das neue Leitungsteam des Amelandlagers um Rainer Hachmann, Timo Sommerfeld und Boris Janning sowie das 50. Jubiläum des Eggeroder Zeltlagers. Schließlich wies sie noch auf die bauliche Veränderung des barrierefreien Eingangs im Haverbecker Schiff hin, welches am 22. November 100 Jahre alt werde. Diese könne dank einer Spende von Pfarrer em. Böckers in diesem Jahr umgesetzt werden. Ebenfalls gefeiert werde das 100-jährige Bestehen der Antoniuskirche in Gemen am 24. September.



Aufgelockert wurden die Redebeiträge durch kurze Sketcheinlagen der drei Redner sowie durch interaktive Musikbeiträge und Kanons durch den Chor an St. Brictius unter der Leitung von Christa Teltenkötter. Ein gemeinsames Abendessen und Gespräche beschlossen den Abend.