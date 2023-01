Pokal-Highlight für Schöppinger Juniorinnen

Nachdem die U 17-Juniorenfußballerinnen des ASC Schöppingen sich im November mit einem 6:0 gegen Eintracht Coesfeld den Kreispokalsieg geholt haben, starten sie nun eine Ebene höher, im Westfalenpokal. Das im alten Jahr ausgefallene Erstrundenspiel gegen den Herforder SV findet am Freitag (27. Januar) um 19 Uhr auf dem Kunstrasen am Schöppinger Vechtestadion statt. Der Herforder SV spielt in der Westfalenliga, ist bislang als Tabellenzweiter noch unbesiegt und geht somit als klarer Favorit ins Spiel. Der ASC, zurzeit Zweiter in der Bezirksliga, freut sich auf den Vergleich mit dem klassenhöheren Gast, wie Michael Webers aus dem Trainerteam erklärt: „Wir werden versuchen, das Spiel lange offen zu halten. Erfreulich ist, dass nach langer Verletzungspause Hanna Niehues wieder in den Kader zurückgekehrt ist, sodass wir nahezu in Bestbesetzung antreten können.“ Niehues steht mit 13 Treffern in der Liga an Platz zwei der Torjägerliste. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Lisa Lesting, die in der Innenverteidigung ein wichtiger Baustein in der Elf ist. Verstärkt wird das Team von vier U 15-Spielerinnen.