Preis für Schulessen in der Schöppinger Mensa - wie wirkt sich Inflation aus?

Der Schulzweckverband hält für die Mensa der Sekundarschule Horstmar/Schöppingen am bisherigen Abgabepreis von drei Euro pro Essen für die Schüler fest. Und das trotz steigender Kosten.

Im Jahr 2016 wurde die neue Mensa der Sekundarschule nach den Herbstferien in Betrieb genommen.

Um 61 Cent je Essen hat sich der Portionspreis in der Mensa der Sekundarschule Horstmar/Schöppingen am 1. August gegenüber dem Vorjahr erhöht. Begründet hat das der Caterer mit Preisentwicklungen in den Bereichen Energie und Lebensmitteln sowie der Anhebung des Mindestlohns zum 1. Oktober auf zwölf Euro.