Ranzen für künftige i-Dötzchen­

Die Corona-Pandemie macht es oft schwierig, zu helfen. Doch die Caritas in Schöppingen bemüht sich nach Kräften, Menschen in verschiedenen Situationen zu unterstützen.

Kindern einen guten Start ins schulische Leben geben, das ist das Ziel des Caritasverbands Ahaus-Vreden. Wie das konkret aussieht, zeigte sich bei einem Besuch von Christel Mers von der Gemeindecaritas bei Thomas Diedershagen, Pfarrer in St. Brictius in Schöppingen. Christel Mers überreichte mehrere Tornister, die in Kitas in Schöppingen verteilt werden. Die über Spenden finanzierten Schultaschen kommen Familien mit geringem Einkommen zugute.

Die vom Caritas-Ausschuss unter dem Vorsitz von Anita Meickmann begleitete Aktion ist nur ein Baustein von vielen, wenn es um Hilfe und Unterstützung geht. Doch: „Die Corona-Pandemie hat konkrete Formen der Hilfe nicht einfacher gemacht“, erklärt Pfarrer Thomas Diedershagen. Die Corona-Beschränkungen haben viele – auf Treffen, Zusammenkunft und Begleitung ausgelegte – Aktionen in Schöppingen beschnitten.

Gleichwohl hat der Gemeindepfarrer, ebenso das Pfarrbüro, jederzeit ein offenes Ohr für Bedürftige. Unterstützung gibt es vom Caritas-Ausschuss. „Die Gemeindecaritas hat einen hohen Stellenwert in St. Brictius“, sagt Pfarrer Diedershagen. Das wird zum Beispiel an den Angeboten der Gruppe deutlich. Die Ehrenamtlichen bieten unter anderem Hilfe beim Einkaufen und Begleitung bei Spaziergängen sowie Arzt- und Behördenbesuchen an. Bei der Aktion „Eins mehr“ geht es um die Sammlung von Lebensmitteln für die Ahauser Tafel. Kontakte wurden jeweils montags im Gebetsraum in der zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) gesucht und geknüpft. Die ZUE ist Ende vergangenen Jahres geschlossen worden.

Nicht alles ist in Pandemie-Zeiten möglich. So muss der Ostergarten in Schöppingen von diesem auf das Jahr 2023 verschoben werden. Im Ostergarten werden die biblischen Ereignisse szenisch dargestellt. Die Besucher erleben bei einem interaktiven Rundgang die Leidensgeschichte Jesu.