Rockiger Blues und feiner Jazz

Die Schöppinger Kulturszene startet durch: Zum Kultursommer am Vechtebad holt der Kulturring am ersten Septemberwochenende rockigen Blues und feinen Jazz auf das Freigelände am Vechtebad. Zu Gast sind Künstler mit internationalem Renommee.

Los geht’s am 4. September (Samstag) mit einem Doppelkonzert: Michelle David & The True-Tones überzeugen mit Gospel-Rock und einer mitreißenden Stimme. Ein Hochgenuss für alle Bluesfans, der sich an diesem Abend mit dem Auftritt des Schweizers Felix Rabin fortsetzt. Dieser Künstler gilt als großes Nachwuchstalent und begeisterte im vergangenen Jahr als „Best Act“ beim Giants of Rock-Festival in Großbritannien.

Gefühlvoller Jazz erwartet das Publikum am 5. September (Sonntag). Dann brillieren die Gebrüder Julian (Trompete) und Roman Wasserfuhr (Klavier) im Spiel mit Jörg Brinkmann am Cello. Musikliebhaber können sich auf magische Momente in atmosphärisch dichten Klangräumen und einen frischen Sound freuen.

Das Konzert am 4. September beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Die Tickets kosten je 25 Euro und sind im Vorverkauf online über die Homepage des Kulturrings buchbar. Am 5. September beginnt die Veranstaltung um 17 Uhr, der Einlass erfolgt ab 16 Uhr. Das Ticket kostet 20 Euro und ist ebenfalls online buchbar. Für beide Veranstaltungen wird es auch eine Abendkasse geben.