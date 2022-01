Ehrenobermeister der Tischler-Innung wirbt fürs Ehrenamt

Ein Leben lang hat sich Herbert Rotterdam ehrenamtlich engagiert. Egal ob in zahlreichen Ämtern in der Kreishandwerkerschaft, beim Fachverband, der Handwerkskammer Münster oder beim ASC Schöppingen. Nun hat sich der 78-Jährige aus allen Positionen zurückgezogen, bis auf seine Tätigkeit im IKK-Widerspruchsausschuss.

Ein Leben lang hat sich Herbert Rotterdam ehrenamtlich engagiert. Egal ob in zahlreichen Ämtern in der Kreishandwerkerschaft, beim Fachverband, der Handwerkskammer Münster oder beim ASC Schöppingen. Nun hat sich der 78-Jährige aus allen Positionen zurückgezogen, bis auf seine Tätigkeit im IKK-Widerspruchsausschuss. Hier endet seine Amtszeit in zwei Jahren. Der Tischlermeister möchte allerdings bei den Jüngeren für ein ehrenamtliches Engagement werben.