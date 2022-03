Sachausschuss organisiert Börse für Baby- und Kinderkleidung

Der Sachausschuss Familie des Pfarreirats St. Brictius lädt zu einer Baby-, Kinderkleider- und Spielzeug-Börse am 26. März (Samstag) von 10 bis 12 Uhr in der Sekundarschule ein. Schwangere dürfen bereits ohne Begleitung ab 9.30 Uhr stöbern.

Spielzeug ist ebenfalls am 26. März erhältlich

Die Mitglieder des Sachausschusses Familie organisieren am 26. März wieder eine Börse für Baby- und Kinderkleidung sowie Spielzeug.

Der Sachausschuss Familie des Pfarreirats St. Brictius lädt zu einer Baby-, Kinderkleider- und Spielzeug-Börse am 26. März (Samstag) von 10 bis 12 Uhr in der Sekundarschule ein. Schwangere dürfen bereits ohne Begleitung ab 9.30 Uhr stöbern.

Da sich nur eine bestimmte Anzahl an Personen gleichzeitig im Gebäude befinden darf, kann es zu Wartezeiten kommen, wie die Veranstalter mitteilen. Deshalb wird darum gebeten, dass möglichst nur eine Person pro Haushalt zur Börse kommt.

Wer modische, aktuelle, gut erhaltene und saubere Frühjahrs- und Sommerbekleidung der Größen 56 bis 164, Sportschuhe und Gummistiefel (keine anderen Schuhe), Kinderwagen, Hochstühle, Autositze, Bücher und Spielzeug verkaufen möchte, kann sich bei Tanja Ebbing per Whats-App, 0160 5148752, oder bei Ute Luislampe, 02555 2279, melden.

Den Verkäufern wird eine Kennziffer mitgeteilt, mit der die Verkaufsgegenstände und die Körbe, Kartons zu kennzeichnen sind. Die Preisvorstellung mit Größenangabe und der Kennziffer sollen gut leserlich und haftend am Gegenstand angebracht werden. Pro Nummer dürfen 50 Verkaufsteile abgegeben werden. Der Sachausschuss bittet die Verkäufer, die Kleidung der Größe nach vorzusortieren.

15 Prozent des Verkaufsumsatzes kommen einem guten Zweck in der St.-Brictius-Gemeinde zugute. Die Waren werden am 25. März (Freitag) von 15 bis 17 Uhr in der Mensa entgegengenommen.