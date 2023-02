Saftiger Döner bei Mr. Kebab

Murat Özden (r.) hat seinen Imbiss Mr. Kebab an der Hauptstraße in Schöppingen eröffnet. Sein Bruder Mustafa Özden unterstützt ihn dabei.

Zwei Monate lang hat Murat Özden die Räume der früheren Pizzeria Altai renoviert und jetzt seinen Imbiss Mr. Kebab an der Hauptstraße 34 in Schöppingen eröffnet. An der Außenfassade hängen noch die alten Schilder, doch Özden hat bereits den Betrieb aufgenommen. Die Lieferzeit für die neuen Schilder hätten sich verzögert, so der Betreiber.