Schöppinger randaliert am Aasee in Münster – Prozess in Ahaus

Auf der Wiese am Aasee in Münster eskalierte die Situation: Der heute 21-jährige Schöppinger wehrte sich massiv gegen die Festnahme, beleidigte Polizisten und kam schließlich doch ins Gewahrsam. Vor dem Jugendschöffengericht in Ahaus hatte das jetzt ein Nachspiel.

