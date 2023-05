Zwölf internationale Top-Bluesbands auf der großen Bühne: Die 30. Ausgabe des Bluesfestivals in Schöppingen lieferte wieder einmal ein Musik-Highlight nach dem anderen.

30. Blues-Festival in Schöppingen

Rund 1700 Zuschauer genossen am sonnigen Samstagnachmittag den Auftakt des 30. Bluesfestivals. Gefeiert wurde bis tief in die Nacht.

Zwölf internationale Top-Bluesbands auf der großen-, jeweils eine an den beiden Festivaltagen am Pfingstwochenende auf der kleinen „Green Stage“ - Bühne auf der gegenüberliegenden Seite während der Umbauphasen: Die 30. Ausgabe des Bluesfestival in Schöppingen lieferte wieder einmal ein Musik-Highlight nach dem anderen.