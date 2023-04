Ein Wohnhaus in der Bauerschaft Ramsberg war in der Nacht auf Mittwoch komplett verraucht. Problem: Die Feuerwehr konnte zunächst keinen Brandherd finden.

Schon wieder großer Alarm für die Freiwillige Feuerwehr in Schöppingen: Nur drei Tage nach dem über zwölfstündigen Einsatz beim Großbrand in der Bauerschaft Heven rückte die Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch in die Bauerschaft Ramsberg aus.