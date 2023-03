Der Angeklagte stellte sich selbst als Gemüseliebhaber dar. Doch das Amtsgericht Ahaus sah in der Anlage im Keller seines Hauses in Schöppingen etwas anderes.

2,06 Gramm Nettogewicht an Marihuana sowie zahlreiche Waffen stellten die Beamten bei einer Hausdurchsuchung in Schöppingen im vergangenen Jahr sicher.

Für die Verteidigerin ist ihr Mandant nur ein Gemüseliebhaber. Der Angeklagte wollte im Keller seines Hauses in Schöppingen im April 2022 Gemüsepflanzen vorziehen und anschließend in die Gewächshäuser im Garten pflanzen, so die Anwältin.