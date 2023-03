Geschenkhäuschen voller kreativer Dinge

In Dänemark gang und gäbe, in Schöppingen noch neu

Von außen wirken sie eher unauffällig, auch wenn sie schön gestaltet sind. Doch die wenigsten vermuten wahrscheinlich hinter den umfunktionierten kleinen Gartengerätehäuschen Verkaufsstellen. Aber genau solche Häuschen stehen im Vorgarten an der Kolpingstraße 10 sowie an der Häuserwand an der Pickbreite 38.

„Die Idee kommt aus dem skandinavischen Raum“, erzählt Stefanie Cichon. Die 44-Jährige betreibt mit ihrer Schwester Eva-Maria Cichon (38) das Häuschen an der Kolpingstraße. „In Dänemark ist das gang und gäbe.“

Im Vorgarten von Nadine Hüsing weist ein Aufsteller auf das kleine Häuschen hin. „Ich habe ganz klein angefangen“, sagt die 40-Jährige. Mit umgestalteten Weinkisten. Mittlerweile bringt sie ihre Eigenkreationen im Häuschen unter.

Vor zehn Jahren meldete die Mutter zweier Töchter ein Kleingewerbe an. Die gelernte Floristin gestaltet Blumenschmuck und Dekorationen für Hochzeiten, Kommunionfeiern und Geburtstage.

„Weil es mir Spaß macht“

Das kleine Geschenkhäuschen betreibt sie, „weil es mir Spaß macht“. Bekannte hatten sie dazu ermuntert. Nadine Hüsing bietet vor allem Kleinigkeiten an. Nicht jeder wolle gleich für 20 oder 30 Euro einkaufen. Etwa zwei Stunden bastelt sie in der Woche. „Der Januar ist eher ruhig“, sagt die Schöppingerin. Zu den Feiertagen, demnächst Ostern und Muttertag, wird es deutlich mehr. Vor dem Valentinstag bot Hüsing ihre kleinen Geschenkideen in einer zusätzlichen Kiste an.

Im Garten dient Nadine Hüsing ein ehemaliges Kühlhaus heute als Hobby- und Werkraum. Aber auch das Wohnzimmer wird bei Bedarf umfunktioniert. Ihre Töchter Lana (12) und Mila (9) helfen ihr schon mal beim Kerzenmachen oder Anmalen. In der Küche erstellt Hüsing die Keramikmasse.

Dass sie das Geschenkhäuschen betreibt, hat sich herumgesprochen. So stellt Nadine Hüsing neue Artikel in ihren Whats-App-Status oder auf ihre Facebook-Seite. So wurde sie auch schon von einer Frau aus Metelen angeschrieben. „Die Frau hatte gefragt, ob ich die Sachen noch hätte, nicht dass sie umsonst aus Metelen kommt.“ Selbst ihr Chef greift ihre Ideen manchmal auf und regt an, das auch für das Floristikgeschäft umzusetzen.

Persönliche Wünsche von Kunden

Hin und wieder bestellen Kunden etwas mit persönlichen Wünschen vor, was die Schöppingerin dann umsetzt. Im Häuschen liegen zudem ihre Visitenkarten, außerdem „darf jeder klingeln“.

Bei der Bezahlung setzt Nadine Hüsing auf zwei Arten. Zum einen auf das klassische Bargeld, zum anderen auf Pay-Pal-Überweisungen per Smartphone. Abends leert sie immer die Geldkassette. Die Schöppingerin hat noch nicht erlebt, zu wenig Geld bekommen zu haben. Eher geben die Leute mehr. „Die Menschen sind schon ehrlich“, sagt Hüsing.

Stefanie und Eva-Maria Cichon haben ähnliche Erfahrungen gemacht. So hatten die Schwestern auch schon eine Nachricht aufs Smartphone geschickt bekommen, dass eine Kundin am nächsten Tag noch 50 Euro bringen wollte

„Ich wollte etwas Kreatives machen“

Auch die Schwestern erfüllen persönliche Wünsche. Wie in der Vorweihnachtszeit, als personalisierte Weihnachtskugeln gut liefen. So zum Beispiel die Kugel für die beste Oma.

Wie Nadine Hüsing hat auch Stefanie Cichon vor zehn Jahren ein Kleingewerbe angemeldet. „Als Ausgleich zur Arbeit wollte ich etwas Kreatives machen“, erzählt die Krankenschwester. Anfang dieses Jahres stieg ihre Schwester Eva-Maria Cichon mit ein. Die 38-Jährige ist gelernte Gärtnerin im Zierpflanzenbau und arbeitet heute in einem Floristikgeschäft.

Stefanie Cichon hatte erst Anfang Oktober des vergangenen Jahres ihr Geschenkhäuschen aufgebaut. Die Idee kam ihr im Sommer, angeregt über Bücher-Tauschhäuser.

Den Verkauf durch das Häuschen sieht Stefanie Cichon „als nette Beigabe“. Am meisten verkauft sie im Internet. Ihre Kunden erreicht sie über Facebook und Instagram. Derzeit plant sie einen eigenen Online-Shop. Der soll möglichst im Frühjahr starten.

Bei ihren Kreationen legen die Schwestern Wert darauf, ihr „eigenes Ding zu machen“ und nicht anderes nur nachzumachen. Wobei die beiden einräumen, das Rad nicht neu zu erfinden. Doch eine persönliche Note ist ihnen wichtig.

„Bei sonnigem Wetter ist richtig Betrieb“

Die Produkte kommen offensichtlich gut an. „Bei sonnigem Wetter ist richtig Betrieb“, sagt Stefanie Cichon. Während des Karnevalsumzugs rief jemand von einem Wagen zur 44-Jährigen runter und lobte „das schöne Häuschen“.

Auch ihr Geschenkhäuschen spricht sich rum. So kommen die Kunden teilweise aus Heek und Asbeck. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht“, freut sich Stefanie Cichon.

Wenn die Schwestern neue Ideen entwickelt haben, posten sie online ein Foto davon und stellen ein Stück in das Lädchen. Die Resonanz ist dabei ganz unterschiedlich. Teilweise gehen einige Artikel online besser als im Lädchen oder umgekehrt. So sind gegossene Zahlen für Kerzen im Internet wie „geschnittenes Brot“ gegangen. Dagegen laufen im Verkaufslädchen fertige Sets mit Kerzen gut.

Die beiden haben festgestellt, dass höherpreisige Artikel online besser gehen. Aus dem Häuschen werden eher Dinge zum Mitnehmen und direkt verschenken gekauft. „Das meiste so um 15 Euro“, sagt Stefanie Cichon. Und das, obwohl die Geschenkhäuschen von außen eher unauffällig wirken, auch wenn sie schön gestaltet sind.