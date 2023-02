Ihre Einarbeitungszeit haben Lamis El-Kechen und Bastian Heißmeier als Mitarbeiter im Jugendzentrum Schöppingen hinter sich, jetzt arbeiten die beiden Sozialpädagogen an neuen Ideen. Ein Ziel ist dabei, mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. „Es ist wichtig, sich in der Gemeinde zu zeigen“, findet die 28-jährige Lamis El-Kechen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet