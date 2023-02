Öffentliche WC-Anlage soll noch in diesem Jahr kommen

Der Besuch des Wasserspielplatzes an der Feuerstiege soll für die Gäste komfortabler werden: Auf dem Gelände des Künstlerdorfs Schöppingen ist ein WC geplant.

Auf dem Gelände des Künstlerdorfs Schöppingen ist ein WC geplant. Noch in diesem Jahr soll eine öffentliche Toilettenanlage installiert werden. Dafür sind 40.000 Euro in den Haushalt der Gemeinde Schöppingen eingestellt. Die Anlage soll nach Angaben von Bürgermeister Franz-Josef Franzbach in der Fotoscheune des Künstlerdorfs entstehen.