Alte Bilder, neue Töne

Hochkaräter an den Orgeltasten: Paolo Oreni gibt ein besonderes Passionskonzert in Schöppingen.

Zu einem besonderen Passionskonzert lädt die Pfarrei St. Brictius ein: Am 24. März (Freitag) um 20.15 Uhr wird der international bekannte Orgelkünstler Paolo Oreni aus Mailand zum Stummfilm „La vie et la passion de Jésus Christ" (deutsch: "Das Leben und die Passion Jesu Christi") auf der Ott-Orgel in St. Brictius frei improvisieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde.