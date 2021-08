Schon beim ersten Treffen geflirtet

Mechthild und Josef Nacke sind seit 60 Jahren verheiratet. Am 23. August 1961 traten sie in Eggerode vor den Traualtar.

Es war ein Mittwoch, als Mechthild und Josef Nacke am 23. August 1961 – vor genau 60 Jahren – in der Eggeroder St.-Mariä-Geburt-Kirche vor den Traualtar traten.

Man habe nicht freitags und samstags heiraten können, so das Ehepaar, das am heutigen Montag seine diamantene Hochzeit feiert. Freitags war eine Hochzeitsfeier nicht möglich, weil an dem Tag aus religiösen Gründen kein Fleisch gegessen werden durfte. Und eine Hochzeitsfeier ohne Festschmaus war undenkbar. Der Samstag schied aus, weil die Gefahr bestand, dass die Gäste zu kräftig feierten und am Sonntagmorgen nicht zur Messe in der Kirche erschienen.

Kirmes in Osterwick

Kennengelernt hatten sich die beiden während der Kirmes in Osterwick. Die heute 82-Jährige stammt aus der Osterwicker Bauerschaft Brook, der 85-Jährige aus Heven. Schon damals hätten sie geflirtet, erzählt Josef Nacke schmunzelnd. Doch erst nach dem Schützenfest 1959 im Brook wurde der Kontakt enger. Josef Nacke besuchte seine spätere Frau mit dem Fahrrad, später mit dem Roller. Da es in beiden Elternhäusern kein Telefon gab, schrieb Mechthild Nacke nach geplatzten Treffen, weil es zum Beispiel regnete, dem Hevener Briefe und teilte den neuen Treffpunkt mit. „Es wurden immer mehr Briefe“, erzählt Josef Nacke lächelnd. Die Beziehung wurde intensiver. Am 22. September 1960 folgte die Verlobung, am 5. August 1961 die standesamtliche Hochzeit.

Ehe mit fünf Kindern gesegnet

Der gelernte Maurer Josef Nacke schulte nach einem Unfall um und fuhr anschließend 29 Jahre bis zum Vorruhestand als Kraftfahrer für die Strumpffabrik Schulte-Dieckhoff (Horstmar). Seine Frau arbeitete nach ihrer Ausbildung in der Küche im St.-Marien-Stift Oldenburg in Münster und Coesfeld. Nach der Hochzeit kümmerte sie sich um Haus, Garten und die fünf Kinder.

Zweifache Schützenkönigin

Die beiden pflegen im gemeinsamen Gespräch die plattdeutsche Sprache. „Auch in der Nachbarschaft sprechen wir nur Platt“, sagt Mechthild Nacke, die KFD-Mitglied ist und jahrelang als Bezirkshelferin tätig war. Dabei hebt sie das gute Verhältnis zu den Nachbarn hervor. Mit den Kindern reden die beiden dagegen Hochdeutsch. Josef Nacke ist Mitglied im Schützenverein Eggerode. Mechthild Nacke war sogar zwei Mal Schützenkönigin: mit zarten 19 Jahren im Schützenverein der Bauerschaft Brook und 1966 in Eggerode an der Seite von Franz Kläver. Dem Jubelpaar Es gratulieren fünf Kinder, zwölf Enkel und sechs Urenkel.