Schon jetzt hohe Ticket-Nachfrage

30. Blues-Festival in Schöppingen am Pfingstwochenende

Der junge Kanadier Spencer MacKenzie blickt musikalisch hoffnungsvoll in die Zukunft.Der dreimalige Grammy-Preisträger Fantastic Negrito ist zum zweiten Mal Gast beim Blues-Festival in Schöppingen. Bereits 2019 begeisterte er das Publikum

Die Hälfte der Zwei-Tages-Tickets für das Schöppinger Blues-Festival am 27./28. Mai ist schon vergriffen. Am ersten Anmeldetag „ist schon ordentlich was los gewesen“, freut sich der musikalische Leiter Richard Hölscher über die Resonanz. Noch bis Ende Februar gibt es die Zwei-Tages-Tickets zum Vorzugspreis von 99 Euro, danach kosten sie 110 Euro.