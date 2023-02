In Schöppingen hat ein neues Pizza- und Pasta-Haus eröffnet: das „Upgrade“. Die Betreiber kennen sich im Dorf bestens aus, wohnen sie doch in Schöppingen.

Domenic Eissing hat in Schöppingen das Pizza- und Pasta-Haus Upgrade eröffnet. Seine Mutter Niljifer Eissing hilft ihm dabei.

Niljifer Eissing verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung in der Gastronomie. Jetzt unterstützt sie ihren Sohn Domenic, der in Schöppingen an der Hauptstraße, im ehemaligen Ladenlokal der Fleischerei Möllenkotte, das Pizza- und Pasta-Haus „Upgrade“ eröffnet hat.