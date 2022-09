Schöppingen in der Suchmaschine: Infos zum Vechtebad sind hoch im Kurs

Leute suchen im Internet in Zusammenhang mit Schöppingen am häufigsten nach dem Schwimmbad. Andere Dinge, für die man Schöppingen kennt, zum Beispiel der Berg, tauchen erst später auf.

Wohl jeder hat es schon einmal gemacht – seinen eigenen Namen bei Google durch die Suchmaschine laufen lassen. Oftmals sind die Ergebnisse überraschend und man wundert sich, wo man überall schon digitale Spuren hinterlassen hat. Spannend ist es auch, einmal seinen Heimatort zu googeln. Wir haben die Probe aufs Exempel gemacht: Was sind denn die am häufigsten gesuchten Begriffe in Schöppingen?