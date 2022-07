Schöppingen ist bei der Pro-Kopf-Verschuldung kreisweit gut unterwegs

Um rund 22 Prozent ist die Pro-Kopf-Verschuldung in Schöppingen zum 31. Dezember 2021 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Schaut man sich die Zahlen genauer an, ist die Entwicklung aber positiv.

Bezogen auf den sogenannten Kernhaushalt hat die Pro-Kopf-Verschuldung in Schöppingen zum 31. Dezember 2021 abgenommen. Bürgermeister Franz-Josef Franzbach sieht die Gemeinde kreisweit gut aufgestellt.

Rein rechnerisch hatte jede Einwohnerin und jeder Einwohner des Landes Nordrhein-Westfalen zum Jahresende eine Verschuldung von 3359 Euro. Im Kreis Borken sieht die Lage weiter deutlich besser aus – die Gemeinde Schöppingen belegt unter den 17 Kommunen einen guten Mittelfeldplatz.

Dies bezogen auf den Gesamtschuldenstand. Mit einem deutlichen Aber: Noch besser stellt sich die Lage nämlich dar, wenn man den sogenannten Kernhaushalt betrachtet. Vielfach die aussagekräftigere Kennzahl zur Darstellung der Verschuldungssituation einer Kommune.

Zum Hintergrund: Die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände Nordrhein-Westfalens beliefen sich Ende 2021 auf rund 60,1 Milliarden Euro, das waren 26 Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, ergab sich damit rein rechnerisch für jede Einwohnerin und jeden Einwohner des Landes eben eine Verschuldung von 3359 Euro. Im Vergleich zum 31. Dezember 2011 stiegen die Schulden um 3,4 Milliarden Euro oder 6 Prozent.

Verschuldung pro Kopf: Schöppingen belegt guten Mittelfeldplatz

Wie sieht die Situation im Kreis Borken konkret aus? Gut 484 Millionen Euro betrug die Schuldenlast zum 31. Dezember 2021 insgesamt. Pro Kopf waren dies knapp 1300 Euro, zum Vorjahr nahezu unverändert. Im Zehn-Jahres-Verlauf ergibt sich aber eine Steigerung um 14 Prozent.

Jeder Schöppinger stand dagegen zum Jahreswechsel statistisch gesehen mit 638 Euro „in der Kreide“, eine Steigerung um knapp 22 Prozent zum Vorjahr.

Zum Vergleich: In Stadtlohn belief sich die Pro-Kopf-Verschuldung auf insgesamt 1865 Euro, in Südlohn gar auf 2212 Euro. Velen war in NRW übrigens die einzige Kommune, die komplett schuldenfrei war. Der höchste Verschuldungsgrad kreisweit wurde für die Stadt Gronau (2612 Euro/Einwohner) verzeichnet.

Wichtig: Bei dieser Gesamtbetrachtung werden neben den Schulden der Kernhaushalte auch die Schulden der kommunalen Eigenbetriebe, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts berücksichtigt. Zum Beispiel Ver- und Entsorgungsgesellschaften.

Blick auf Kernhaushalt belegt gute Entwicklung

Bei Schöppingen lohnt sich deshalb der Blick auf den Kernhaushalt, dieser bekräftigt die positive Tendenz. Der Kernhaushalt setzt sich aus Kassenkrediten zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe (Schöppingen: 9000 Euro), mittel- und langfristigen Krediten (Investitionskrediten; 1,38 Millionen Euro) sowie Wertpapierschulden zusammen. Heißt für die Gemeinde konkret: Allein gut zwei Drittel der Schulden entfallen auf Einheiten, die nicht dem Kernhaushalt zugeordnet sind.

„In Schöppingen ist dies das Abwasserwerk der Gemeinde“, erklärt Bürgermeister Franz-Josef Franzbach. Für Abwasserbeseitigung werde ein getrennter Haushalt geführt. Einige Kredite „liefen noch“. Die Refinanzierung erfolge über die Abwassergebühren. Bei einem Schuldenstand von 2,97 Millionen Euro lag dort zum Stichtag eine deutliche Steigerung um fast 39 Prozent zum Jahresende 2020 vor.

Bedeutet im Umkehrschluss: Die Pro-Kopf-Verschuldung aus dem Kernhaushalt betrug allein 203 Euro – und damit sogar gut drei Prozent weniger als im Vorjahr. In Stadtlohn zum Vergleich entsprach die Pro-Kopf-Verschuldung real der aus dem Kernhaushalt, also 1865 Euro.

„Ich denke, damit stehen wir im Kreisvergleich sehr gut da“, meint auch Bürgermeister Franzbach. Die Statistik belegt dies: Platz 5 unter den 17 Kommunen des Kreises hinter Velen, Raesfeld, Reken und Borken. Die positive Tendenz der letzten Jahre wird damit fortgeführt.