Todesursache gibt Rätsel auf

Wie kam der Schwan zu Tode, der auf einem Feld in Schöppingen gefunden wurde? Nicht ohne Grund nimmt sich der Kreis dieser Frage an.

Den Schnabel leicht geöffnet, voller Erde und die Flügel leicht gespreizt – so liegt der Schwan am Dienstagmittag (31. Januar) auf einem Feld in Schöppingen-Ramsberg angrenzend zur L570 und in unmittelbarer Nähe zu einer Hochspannungsleitung. Ein Fall, der den Kreis Borken aufhorchen lässt. Nicht ohne Grund.