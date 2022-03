Sehnsucht nach Romantik, aber auch Gewaltausbrüche

Schöppingen

Dieser Klavierabend auf Einladung des Freundeskreises Schöppinger Konzerte und der Volkshochschule Ahaus machte deutlich, wie sehr die Seele Musik braucht – gerade in Zeiten des Krieges. Die in Russland geborene Pianistin Anna Zassimova machte in ihren einführenden Worten deutlich, wie sehr sie der Krieg gegen die Ukraine erschüttert.