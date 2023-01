Seine Erfolgsquote liegt bei 100 Prozent

Die meisten Frontlinien verlaufen am Gartenzaun. Damit sich verfeindete Nachbarn und andere zankende Zeitgenossen nicht in Grabenkämpfen aufreiben, gibt es Schiedsleute. Sie schlichten, statt zu richten. Der Schöppinger Horst Emmrich ist einer von ihnen. Sein Ehrenamt sorgt für mehr Frieden in der Gesellschaft.

Die Quote von Horst Emmrich kann sich sehen lassen. Der Schöppinger Schiedsmann hat bisher alle ihm angetragenen Schlichtungen so über die Bühne gebracht, dass jeweils beide Parteien mit dem Ergebnis einverstanden waren. Bundesweit liegt die Quote bei 60 Prozent, so der Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen.