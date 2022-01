Sekundarschule richtet zwei i-Pad-Pilotklassen ein

Schöppingen

Für Hubertus Drude geht daran kein Weg vorbei: „Die Digitalisierung und Digitalität müssen weitergehen.“ Mädchen und Jungen, die damit in ihrer Schullaufbahn vertraut gemacht worden seien, hätten später in einer immer weiter fortschreitenden digitalen Arbeitswelt Vorteile, so der Leiter der Sekundarschule Horstmar-Schöppingen. Die Schule hat zwei i-Pad-Pilotklassen (Jahrgangsstufen 6 und 9) eingerichtet.

Von Rupert Joemannund