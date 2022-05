Solo-Show „Ernste Absichten“

Cassy Carrington tritt am 15. Oktober in der Kulturhalle mit ihrer ersten Solo-Show auf.

Der Tour-Titel bringt es auf den Punkt: Ernste Absichten. „Jetzt geht es erst richtig los“, sagt Cassy Carrington alias Ralf Rotterdam. Ob in der Karriere, gesellschaftlich oder im Liebesleben – ihre Zeit ist gekommen. Davon ist zumindest die Drag Queen schon einmal überzeugt. Nun will sie nach coronabedingter Pause durchstarten – und das mit einem Soloprogramm. Am 15. Oktober tritt Cassy in der Schöppinger Kulturhalle auf.