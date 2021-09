Songs spiegeln Emotionen wider

Schöppingen

Endlich wieder Blues am Vechtebad. Nach zwei corona-bedingt abgesagten Blues-Festivals zu Pfingsten war das Doppelkonzert am Samstagabend für alle Fans des ursprünglich afroamerikanischen Genres ein Höhepunkt im Kultursommer. Liebhaber des Jazz kamen am Sonntagnachmittag auf ihre musikalischen Kosten. Nach drei voll gepackten Wochenenden endete damit auch die Veranstaltungsreihe Kultursommer am Vechtebad.

Von Sabine Sitteund