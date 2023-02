Spielraum vorhanden

Der Krieg in der Ukraine tobt weiter. Der Flüchtlingsstrom reißt nicht ab. In Heek ist die Dynamik derzeit dennoch anderes als noch 2022.

Ukrainische Kriegsflüchtlinge: Dynamik in Heek anders als noch 2022

Über 100 ukrainische Flüchtlinge (Symbolbild) haben bisher in Heek eine (temporäre) Bleibe gefunden.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hält unvermindert an. Nach wie vor fliehen täglich Tausende Ukrainer aus Angst vor dem Leid und Terror aus ihrem Land. Sie finden auch im Kreis Borken und in Heek Schutz. Doch die Dynamik ist aktuell eine andere als noch 2022. Zumindest in Heek.